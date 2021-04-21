Midyat Ulucami'de kapalı semt pazarı, mescit ve idare binası yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Midyat Ulu Cami'de yaklaşık 3200 metrekare üzerine; Semt pazarı, umumi tuvalet, mescit ve zabıta ofisi yapımı için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ile diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.