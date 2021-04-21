Midyat Ulucami'de kapalı semt pazarı, mescit ve idare binası yaptırılacak
İLAN 21.04.2021, 00:30
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Midyat Ulu Cami'de yaklaşık 3200 metrekare üzerine; Semt pazarı, umumi tuvalet, mescit ve zabıta ofisi yapımı için ihale düzenlenecek.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ile diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
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