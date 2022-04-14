Metrobüs hattındaki reklam alanları kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu altında bulunan Beylikdüzü Son Durak - Söğütlüçeşme (Kadıköy) Metrobüs hattı duraklarında yer alan 886 adet raket tipi reklam uygulamaları 3 yıl süre ile işletmeye verilecek.

İhale, 27 Nisan 2022 tarihinde Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi 5.000 Türk Lirası bedelle Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden satın alınabilir.

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