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Metro ve Ankaray istasyonlarında bulunan iş yerleri ihaleyle kiraya verilecek

İLAN 26.03.2021, 01:15
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Metro ve Ankaray istasyonlarında bulunan iş yerleri ihaleyle kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan 10 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek.
İlandaki listede belirtilen kiraya verilecek olan iş yerlerinin büyüklüğü, muhammen bedelleri ve ihaleye katılım şartlarıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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