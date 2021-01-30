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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

İLAN 30.01.2021, 01:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımları için aranan özel ve genel şartların yanı sıra başvuru süresi ile diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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