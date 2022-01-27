Mesaha yapılması ve kayıtların tutulup idareye bildirilmesi hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılı Tüm Şefliklerde Mesaha Yapılması ve Kayıtların Tutulup İdareye Bildirilmesi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.