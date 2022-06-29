Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki işyerleri satılacak
İLAN 29.06.2022, 00:08
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki 3 adet işyeri satılacak.
İşyerlerinin satış ihalesi, Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 19 Temmuz 2022 Salı günü ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.
Merzifon Belediyesinin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız
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