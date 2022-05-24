Mersin Üniversitesi Akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 69 Öğretim Üyesi alınacak.

Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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