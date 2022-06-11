Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden taşınmaz kiralama ilanı
İLAN 11.06.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 107 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
İhaleler, 29 Haziran ve 6 Temmuz 2022 tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda yapılacak. İhale şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilir.
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