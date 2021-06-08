Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Anamur İcra Dairesi tarafından Mersin'in Bozyazı ilçesindeki 350 Ada, 4 Parsel, Bozyazı Mahallesi, parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş zemin kat+asma kat üzeri 4 katlı betonarme otel ve arsası satışa çıkarılıyor.

İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.