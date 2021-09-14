Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere 40 Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Kadroya başvurmak için en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olma şartı aranıyor.

Başvurular 8 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

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