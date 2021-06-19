Menderes Gümüldür'de C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Menderes Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 231 - 232 No.’lu bölme içerisinde kalan Ziyarettepe C Tipi Mesire Yeri işletme hakkını 10 yıl süreyle kiraya veriyor.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.