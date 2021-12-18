Memur alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına 30 devlet memuru alınacak.

Başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.