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Melikgazi Belediyesi 33 adet konut ve işyerini satışa çıkardı

İLAN 27.07.2021, 00:07
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Melikgazi Belediyesi 33 adet konut ve işyerini satışa çıkardı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 4 adet büro, 7 adet işyeri ve 22 adet dairenin ihaleyle satışı yapılacak.
İhale 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 16.00’da Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale Şşartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.
İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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