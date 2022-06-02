Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satış ihalesi
İLAN 02.06.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 31 adet daire, 15 Haziran 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak.
İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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