Maviyelken semt pazarında satış yeri tahsisi
İLAN 05.02.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Silivri Belediye Başkanlığı, Semizkumlar Mahallesi Terakki Caddesine bağlı sokak üzerinde Cumartesi günleri kurulacak olan Maviyelken semt pazarında Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 49 adet pazarcı ve 21 adet üretici satış yerinin tahsisini yapacak.
Başvurular pazarcı esnafı tarafından bizzat Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak olup müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 18 Şubat 2022 mesai saati bitiminde sona erecek. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemleri kura yöntemi ile belirlenecektir.
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|24
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|22
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|20
|20
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|17
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