Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmaris Milli Emlaklar Müdürlüğü tarafından İçmeler Mahallesi'nde bulunan ilanda sayısı ve metrekaresi belirtilen PTT lojmanlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile satışı yapılacak.

İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler, ihale sonrası ödeme planı ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz