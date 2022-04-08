Manavgat'ta su üstü spor parkur noktaları kiraya verilecek
İLAN 08.04.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manavgat ilçesi sınırları içerisinde yer alan her biri 6 m² yüzölçümlü toplam 258 m² yüzölçümlü 43 adet su üstü sporları parkur noktasını bir bütün halinde kiraya verecek.
İhale, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 14.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacak.
Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 7 milyon 420 bin Türk Lirası artı KDV’dir.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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