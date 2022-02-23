Mamak'ta 53 daire satışa çıkıyor
İLAN 23.02.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Mamak Belediyesi'ne ait Diriliş Mahallesi'nde bulunan 53 adet daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile satılacak.
İhale 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye merkez binasında bulunan Encümen salonunda yapılacak. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri 300 Türk Lirası karşılığında satın alınabilecek. Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilecek.
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