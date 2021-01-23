Mahkemeden satılık meyve bahçesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Denizçalı köyündeki 31900 m² meyve bahçesi Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satılacaktır.

Satışa çıkarılan meyve bahçesi Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolununun batısında bin 287 m mesafede olup etrafı tarım arazisi olup çevresi kısmen orman bitki örtüsü ile kaplıdır.

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