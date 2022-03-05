Laboratuvar sarf malzemesi satın alınacak
İLAN 05.03.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 27 kalem laboratuvar sarf malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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