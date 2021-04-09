Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından Proje Teklif Çağrısı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programını ilan etti.

Proje başvurularının, 23 Mayıs 2021 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız.