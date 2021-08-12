Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde uygulanacak olan Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’yi ilan etti.

Toplam bütçesi 20.000.000 TL olarak açıklanan mali destek programına kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

Proje başvurularının 24 Eylül 2021 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir.

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