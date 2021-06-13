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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

İLAN 13.06.2021, 00:44
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacak.
Öğretim  üyeliğine  müracaat  eden  adayların,  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartları sağlamaları  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesindeki  şartları  taşımaları gerekmektedir.
Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 

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