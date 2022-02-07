Kuru yük gemisi satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Liman Başkanlığı, batık haldeki yük gemisinin satışına ve sökümüne ilişkin ihale düzenleyecek.

1973 inşa tarihli, 63,65 metre tam boyunda, 11,60 metre eninde, 2,22 metre derinliğinde, 466,73 gross tonilatoluk, 407 ton boş ağırlığı olan yük gemisi, Maltepe Eski Milli Müdafaa İskelesi mevkiinde mevcut haliyle batık ve tehlike oluşturduğundan dolayı 618 Sayılı Limanlar Kanunu'nun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında açık teklifle satılacak.

İhale Şartnamesi ile ihale dokümanı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren temin edilebilecek. İhale İstanbul Liman Başkanlığı toplantı salonunda 18 Şubat 2022 tarihinde saat 15.00’te yapılacak.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

