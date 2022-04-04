Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
İLAN 04.04.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çocuk Gelişimcisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına toplam 206 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular elektronik ortamda 11 - 25 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
Arkeolog ve Müze Araştırmacısı alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.
Sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.
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