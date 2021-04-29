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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

İLAN 29.04.2021, 00:59 29.04.2021, 01:05
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi  Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca, Bakanlıkça  gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz..

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