Kozyatağı'nda kamu konutları satışa çıkarıldı
İLAN 28.02.2022, 00:01 28.02.2022, 11:23
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan 16 adet kamu konutunu ihaleyle satışa çıkardı.
İhaleler 15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih adresindeki İhale Salonu'nda yapılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
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