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Koruge kanalizasyon borusu satın alınacaktır

İLAN 16.05.2021, 01:05
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Koruge kanalizasyon borusu satın alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, koruge kanalizasyon borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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