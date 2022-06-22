Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller
İLAN 22.06.2022, 00:01 22.06.2022, 00:27
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde bulunan 139 gayrimenkulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verecek.
Gayrimenkuller sözleşme tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK tarafından belirlenen TÜFE oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacak.
Gayrimenkullerin ihalesi 28 Haziran 2022 günü saat 10.00'da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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