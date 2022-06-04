Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Uzman alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 3 sözleşmeli uzman alımı yapacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınava girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri http://www.kop.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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