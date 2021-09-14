Konya'da sanayi arsası satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet sanayi alanı nitelikli arsa ihaleyle satılacak.

Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 6 bin 021 metrekare tesis alanı ile 4 bin 444 metrekare tesis alanının satış ihalesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binasındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin teklif zarflarını 21 Eylül Salı gününe kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermesi zorunludur.

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