Son Dakika

Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak

İLAN 30.07.2021, 01:17
10
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çeltik Belediye Başkanlığı, Selçuk Mahallesinde bulunan sanayi dükkanları ve oto galeri dükkanlarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda açık arttırma ile satacak. 
76 adet dükkanın satış ihalesi 9, 10 ve 11 Ağustos 2021 tarihlerinde Çeltik Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacak.
İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorunda olup şartname Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin  edilecek. 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@