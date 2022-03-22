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Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan satılık sanayi arsası

İLAN 22.03.2022, 00:02
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan satılık sanayi arsası

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karatay ilçesi Fevziçakmak mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Alanı nitelikli 472.639 m² arsayı satışa çıkardı. 
Gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesine göre kapalı teklif (artırma) usulü ile satılacak. İhale 29 Mart 2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.
İsteklilerin ihale günü saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Belediye Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Taşınmazın muhammen bedeli 945.280.000 TL olarak belirlendi.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

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