Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı
İLAN 29.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Körfez Belediyesi, İlimtepe mahallesinde bulunan 22 adet 3+1 daireyi açık artırmayla satışa çıkardı.
İhale, 6 Nisan 2022 tarihinde Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. ve 46. maddeleri uyarınca yapılacak
İstekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç 5 Nisan 2022 tarihinde saat 12.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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|34
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|27
|30
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|27
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