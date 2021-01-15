Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
İLAN 15.01.2021, 11:34 15.01.2021, 11:35
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Koç Üniversitesi ilanda belirtilen fakültelerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.
Adayların ilanda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.
13 Ocak 2021 başlayan başvurular 28.01.2021 günü mesai bitiminde sona erecek.
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