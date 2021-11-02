Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden personel alımı
İLAN 02.11.2021, 00:43
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Daimi İşçi statüsünde 21 personel alacak.
İkinci Kaptan, İkinci Mühendis ve Deniz Trafik Operatörü alımına ilişkin ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.
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|P
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|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
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|10
|22
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|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
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|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
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|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
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|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
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|10
|12
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|10
|12
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|10
|11
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|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
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|16
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|14
|12. Mallorca
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|14
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|12
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|17. Deportivo Alaves
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|10
|18. Cádiz
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|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
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