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Kitap basım ihalesi yapılacak

İLAN 24.01.2021, 02:02 24.01.2021, 02:29
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Kitap basım ihalesi yapılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi satış ve tanıtım amaçlı kitap basım ihalesi düzenliyor.

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, istekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan-İstanbul adres ve 0212 311 61 41 numaradan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

İhalaye katılım şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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