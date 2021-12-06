Kırşehir'de arsa, hizmet binası, lojman ve kantar tesisi satışa sunuldu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Kırşehir'de bulunan arsaları, hizmet binasını, lojman ve kantar tesisini kapalı zarf ile teklif alma ve gerektiğinde açık artırma usulü ihaleyle satışa sundu.

Satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalesi, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 11:30’da S.S. 995 Sayılı Kırşehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğünde yapılacak.

S.S. 995 Sayılı Kırşehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden temin edilecek şartname ile birlikte hazırlanacak teklif mektubunun ihale saatinden önce Kooperatif Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

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