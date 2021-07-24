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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

İLAN 24.07.2021, 00:06
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi istihdam edecek.
İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" uyarınca değerlendirilecek.
 Detaylı bilgi için tıklayınız.

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