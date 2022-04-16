Kilis'te "S Plaka" kiralama ihalesi
İLAN 16.04.2022, 12:28 16.04.2022, 12:31
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kilis Belediye Başkanlığı, Belediye sınırlarında faaliyet göstermek üzere toplam 60 adet Servis Plakası (S-Plaka) işletme hakkını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile 2 yıl süreyle kiraya verecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin, talep edilen evrakı 27 Nisan 2022 tarihinde en geç saat 09.45'e kadar Kilis Belediye Başkanlığı Destek Hizmetlerine teslim etmesi gerekmektedir. İhale saat 10.00'da başlayacak olup, her plaka 10 dakika arayla ihale edilecek.
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