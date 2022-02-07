Kılıçdaroğlu’ndan muhalefete davet

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 12 Şubat 2022 Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak. Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.

(Haber Merkezi)

