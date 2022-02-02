Kemer'de halk plajı yapım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 adet halk plajı yapımı için ihale açtı.

Beldibi Çifteçeşmeler (Erez burnu) ve Beldibi Bahçeçik'te yaptırılacak ücretsiz halk plajları için 21 ve 22 Şubat 2022 tarihlerinde ihaleler düzenlenecek.

Çifteçeşmeler (Erez burnu) ücretsiz halk plajı yapım ihalesine ilişkin metni görüntülemek için tıklayınız.

Bahçecik ücretsiz halk plajı yapım ihalesine ilişkin metni görüntülemek için tıklayınız.