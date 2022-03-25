Kemer Belediyesi spor tesisini kiraya verecek
İLAN 25.03.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kemer Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 19.044 m² yüzölçümlü spor tesisi alanı, yapım karşılığında 20 yıl süre ile kiraya verilecek.
İmar planında spor alanı kullanımlı taşınmaz yapım maliyeti yüklenici tarafından karşılanması suretiyle, yıllık muhammen kira bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek.
İhale 30 Mart 2022 tarihinde Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonunda Encümen ve istekliler huzurunda yapılacak.
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