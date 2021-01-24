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Kedi ve köpek maması alımı yapılacak
İLAN 24.01.2021, 02:04 24.01.2021, 02:28
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kadıköy Belediyesi, 50.000 kilogram köpek kuru maması, 15.000 kilogram kedi kuru maması, 1.000 adet köpek konserve maması (400 gr), 5.000 adet kedi konserve maması ( 400 gr), alım ihalesi yapacak.
İhale yeri, zamanı ve şartlarını buradan öğrenebilirsiniz
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