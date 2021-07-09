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Kayseri Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

İLAN 09.07.2021, 01:07
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Kayseri Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacak.
Adayların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Kayseri Üniversitesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün internet sitelerinde belirtilen tarihler arasında başvurmaları gerekmektedir.
Kayseri Üniversitesinin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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