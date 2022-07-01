Katyonik polielektrolit satın alınacak
İLAN 01.07.2022, 00:51
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma Tesisinde 2022 Yılında Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Dekantörlerde Kullanılmak Üzere; 30.000 Kg Katyonik Polielektrolit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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