Katyonik polielektrolit satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma Tesisinde 2022 Yılında Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Dekantörlerde Kullanılmak Üzere; 30.000 Kg Katyonik Polielektrolit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.