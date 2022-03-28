Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi
İLAN 28.03.2022, 00:14 28.03.2022, 00:15
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Kartepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan Gönülpark A tipi mesire alanının işletme hakkını 20 yıllığına kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacak.
Maşukiye Kartepe Otel Yolu mevkiinde bulunan tesisin kiralama ihalesi, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ve ekleri idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 200 TL karşılığı temin edilebilir.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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