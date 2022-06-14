Karşıyaka Vapur İskelesi'ndeki ticari alanlar kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İzmir Karşıyaka Vapur İskelesi'nin üst katlarında bulunan 2 adet ticari alanı 1 yıllığına kiraya verecek.

Yaklaşık 290 metrekarelik alanın kiralama ihalesi 21 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Taşınmazın aylık muhammen kiralama bedeli 1. yıl için 60 bin Türk lirasıdır. Yaklaşık 1.078 metrekarelik alanın kiralama ihalesi ise 23 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Taşınmazın aylık muhammen kiralama bedeli 1. yıl için 140 bin Türk Lirasıdır.

Her bir ihaleye katılmak için alınması gereken şartname ve ekleri 100 TL karşılığında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Karaköy, İstanbul adresinden temin edilebilecek.

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