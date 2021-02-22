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Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak

İLAN 22.02.2021, 00:34
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Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Semra Aksu Atletizm Parkı yapım ihalesi düzenlenecek.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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