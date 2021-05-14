Kargı Orman İşletme Müdürlüğü karayolu işleri yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Erenlerkös Orman İşletme Şefliği 45,46 kod nolu yollarda yeni yol yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.